Cavi | treni e F35 Tutti gli effetti delle sanzioni sull’economia tedesca

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Non solo energia. Il menù deglibellici si arricchisce di una serie di elementi che vanno anche nella direzione opposta. La Germania ha molto da perdere, per via di rotte ferroviarie che subiranno una deviazione, per il cosiddetto fenomeno dei colli di bottiglia dei camion, per lo spazio aereo chiuso: in sostanza la guerra e i provvedimenti ad essa connessi minacciano le rotte di rifornimento tedesche a causa di consegne ritardate. Sotto osservazione Volkswagen e Via della Seta da un lato, e il comparto della Difesa dall’altro. Stop Collo di bottiglia tedesco:e guerra fanno danni anche tra i teutonici. Il primo effetto si ritrova nello stop ad alcuni stabilimenti della Volkswagen per via della mancanza dei cablaggi rimasti fermi in Ucraina: la filiera automobilistica, utile ricordato, è legata a doppia mancata ...