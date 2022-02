Caso Sara Pedri, ancora un altro grottesco dettaglio: spunta la “bacheca della vergogna” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Prosegue l’inchiesta da parte del Nas di Trento, volta ad appurare le ragioni della scomparsa di Sara Pedri e l’effettivo clima di terrore in cui l’intero reparto, a detta delle testimonianze, verserebbe. E intanto emergono nuovi dettagli, come la grottesca usanza della bacheca… Più il tempo passa e più, purtroppo, si rafforza l’ipotesi, o meglio la consapevolezza, che possa trattarsi di suicidio. Stiamo parlando del Caso di Sara Pedri, la ginecologa che lavorava presso l’ospedale Santa Chiara di Trento e misteriosamente scomparsa il 4 marzo del 2020. E’ quasi passato un anno da quel tragico giorno, quello dopo le dimissioni della dottoressa dal reparto di ginecologia. La paura della famiglia, come ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Prosegue l’inchiesta da parte del Nas di Trento, volta ad appurare le ragioniscomparsa die l’effettivo clima di terrore in cui l’intero reparto, a detta delle testimonianze, verserebbe. E intanto emergono nuovi dettagli, come la grottesca usanza… Più il tempo passa e più, purtroppo, si rafforza l’ipotesi, o meglio la consapevolezza, che possa trattarsi di suicidio. Stiamo parlando deldi, la ginecologa che lavorava presso l’ospedale Santa Chiara di Trento e misteriosamente scomparsa il 4 marzo del 2020. E’ quasi passato un anno da quel tragico giorno, quello dopo le dimissionidottoressa dal reparto di ginecologia. La paurafamiglia, come ...

Advertising

GiovaQuez : Ultimatum da Mosca: 'Risposta su negoziati entro le 13. In caso di rifiuto di negoziare, tutta la responsabilità de… - fabioalisei : Trasformeremo in tifo da stadio anche questa #guerra . Dai nostri salotti, dai nostri divani, dai nostri cessi alze… - AntoPanetta : RT @widor69: @italiadeidolori @PietroSiffi @guyfawkes2_0 L’idiota ipnotizzato: “La guerra è colpa di Putin”. Chi si sforza di capire: “Puti… - Chiara_Formenti : @LuciaBorrello @Paolo__33 @gparagone Sì,col tweet di prima intendevo che l' Afghanistan l'hanno incasinato i russi,… - moussedisalmone : RT @FrancescoSaro: Nella ns costituzione c’è il ripudio della guerra, tuttavia Draghi dice che non c’è spazio per i distinguo e bisogna all… -