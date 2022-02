Carnevali: "65 milioni per Scamacca e Frattesi? Troppo pochi. Berardi? Il miglior giocatore italiano" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il campionato di Serie A è ancora nel vivo, la corsa scudetto è serrata, ma, in vista dell'estate, c'è chi già fa i conti con il calciomercato. Ai microfoni di GR Parlamento, il Direttore... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il campionato di Serie A è ancora nel vivo, la corsa scudetto è serrata, ma, in vista dell'estate, c'è chi già fa i conti con il calciomercato. Ai microfoni di GR Parlamento, il Direttore...

Advertising

moontony : RT @marifcinter: #Carnevali: '65 milioni per Scamacca e Frattesi? Può essere anche bassa come offerta. Scamacca? Abbiamo parlato con l'Inte… - Pall_Gonfiato : #sassuolo #berardi #scamacca #frattesi #calciomercato Carnevali fissa il prezzo. - StaffBauscia : Carnevali: “65 milioni per Scamacca e Frattesi possono non bastare” - romanewseu : Sassuolo, #Carnevali: “#Frattesi e #Scamacca via per 65 milioni? Potrebbero non bastare” #ASRoma #RomanewsEU - serieAnews_com : ?? #Carnevali avverte l'#Inter e #Marotta: una possibile offerta da 65 milioni di euro per #Scamacca e #Frattesi pot… -