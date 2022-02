“Carla è morta troppo giovane” Dopo la festa si riposa sul parapetto | poi la scoperta choc degli amici

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) È precipitata da un’altezza di tredici metri e per lei non c’è stato niente da fare. Così èLallai, 29enne trovata senza vita sotto un capannone a Predda Niedda, in provincia di Sassari, dove nella serata tra il 26 e 27 febbraio si è svolta una. La 29enne, originaria di Muravera, si è addormentata sul cornicione di un alto muro ed è precipitata morendo sul colpo ma si attendono gli esiti delle indagini dell’inchiesta aperta dalla procura di Sassari, agli ordini della pm Enrica Angioni. Precipita da 13 metri e muoreil rave,Lallai Il suo corpo è stato scoperto da alcuniintorno le 13. Sul posto i carabinieri che indagano sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione gliche si trovavano con ...