Carla Bruni su Instagram canta Bella Ciao per il popolo ucraino | il video

"Questa è una canzone di pace e libertà", scrive Carla Bruni nel post Instagram dove canta e suona O Bella Ciao, il brano popolare italiano simbolo della resistenza dei partigiani. Chitarra in braccio e look casual, l'ex première dame francese, registra il video dove interpreta questa canzone: un testo che parla di invasori, proprio mentre il popolo ucraino è sotto l'assedio delle forze russe. Non lo dice chiaramente Carla Bruni, ma si legge perfettamente il messaggio di pace e forza che vuole mandare.

