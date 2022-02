Carceri | la maggioranza si spacca sul giudice scelto da Cartabia per guidare il Dap I 5 stelle | “Vuole allentare le regole per i boss detenuti”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) I 5esprimono “perplessità” e parlano di un “fatto grave“. La Lega manifesta “preoccupazione” e persino il Pd lascia intravedere qualche malumore. L’ultima scelta di Martahato di nuovo ladel governo di Mario Draghi. Mentre l’attenzione è tutta focalizzata sulla guerra della Russia in Ucraina, la guardasigilli hail nuovo capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria: è Carlo Renoldi, consigliere della prima sezione penale della Cassazione, esponente di Magistratura democratica, cioè la corrente di sinistra delle toghe. Un magistrato che è stato relatore ed estensore di sentenze delicate, come quella che apriva ai colloqui via skype per i mafiosial 41bis, il regime di carcere duro. Renoldi dovrebbe prendere il posto di Dino ...

Ultime Notizie dalla rete : Carceri maggioranza

... questo vuol dire che oggi, in base ai dati aggiornati al 15 febbraio 2022, ladi ... Tale divario è un po' minore nelle età più giovani, ma non di moltissimo Neiveri e propri sono ...... già sovraccarichi, per non parlare del problema di sovraffollamento delle; non esistono ... Negli ultimi mesi il dibattito ha infiammato la Camera, tanto da spaccare la. Centrodestra ...Sarà Carlo Renoldi il nuovo capo DAP. La Ministra Cartabia ha chiesto l'autorizzazione al CSM Ha un nome il nuovo ...La Guardasigilli ha inviato al Csm la richiesta per mettere fuori ruolo il giudice della Cassazione ed ex magistrato di sorveglianza a Cagliari. Che rischia ...