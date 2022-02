Carburanti, prezzi alle stelle. Il Codacons: «Situazione fuori controllo, il governo intervenga» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pesantissimi rincari su tutta la filiera dei Carburanti. Il conflitto tra Russia e Ucraina sta determinando effetti immediati sui listini dei Carburanti. Con prezzi lievitati su tutta la rete. La denuncia viene dal Codacons. Che commenta gli ultimi dati che vedono il prezzo medio della benzina in modalità servito crescere a 2,010 euro/litro contro 1,996 euro di venerdì. Carburanti, la denuncia del Codacons: benzina alle stelle “I listini della benzina viaggiano oramai spediti verso quota 2,1 euro al litro, con alcuni marchi che per il servito praticano oggi un prezzo pari a 2,091 euro/litro”, dice il presidente dell’associazione dei consumatori, Carlo Rienzi. “Per il gasolio i prezzi si avvicinano alla soglia psicologica di 2 euro al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pesantissimi rincari su tutta la filiera dei. Il conflitto tra Russia e Ucraina sta determinando effetti immediati sui listini dei. Conlievitati su tutta la rete. La denuncia viene dal. Che commenta gli ultimi dati che vedono il prezzo medio della benzina in modalità servito crescere a 2,010 euro/litro contro 1,996 euro di venerdì., la denuncia del: benzina“I listini della benzina viaggiano oramai spediti verso quota 2,1 euro al litro, con alcuni marchi che per il servito praticano oggi un prezzo pari a 2,091 euro/litro”, dice il presidente dell’associazione dei consumatori, Carlo Rienzi. “Per il gasolio isi avvicinano alla soglia psicologica di 2 euro al ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Guerra in Ucraina, i prezzi dei carburanti alle stelle ma previsti nuovi rincari -… - infoiteconomia : Prezzi dei carburanti in fortissimo rialzo - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Carburanti: volano i prezzi alla pompa, media per servito benzina sopra i 2 euro. Anche diesel, metano e Gpl corrono… - ViteAnto : RT @QdSit: Mercati petroliferi estremamente nervosi, sullo sfondo dell'invasione russa in Ucraina. ... #Benzina #Carburanti #gasolio #petr… - QdSit : Mercati petroliferi estremamente nervosi, sullo sfondo dell'invasione russa in Ucraina. ... #Benzina #Carburanti… -