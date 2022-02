Carburanti, prezzi alle stelle a causa della crisi russo-ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il report di questo lunedì della Staffetta Quotidiana riprende un dato ormai prevedibile e inevitabile: l’aumento del prezzo dei Carburanti, che continua ad essere in crescita a causa delle incertezze geopolitiche dovute alla guerra russo-ucraina. I mercati petroliferi, secondo la Staffetta, sono estremamente nervosi, sullo sfondo dell’invasione russa in ucraina. Dopo aver toccato giovedì i cento dollari al barile, venerdì il Brent è precipitato a 93, per risalire in queste ore verso i 99. Le quotazioni internazionali di benzina e gasolio hanno perso venerdì tutto quello che avevano guadagnato giovedì. Il precipitare della crisi russo-ucraina ha fatto schizzare le quotazioni internazionali di benzina e ... Leggi su fmag (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il report di questo lunedìStaffetta Quotidiana riprende un dato ormai prevedibile e inevitabile: l’aumento del prezzo dei, che continua ad essere in crescita adelle incertezze geopolitiche dovute alla guerra. I mercati petroliferi, secondo la Staffetta, sono estremamente nervosi, sullo sfondo dell’invasione russa in. Dopo aver toccato giovedì i cento dollari al barile, venerdì il Brent è precipitato a 93, per risalire in queste ore verso i 99. Le quotazioni internazionali di benzina e gasolio hanno perso venerdì tutto quello che avevano guadagnato giovedì. Il precipitareha fatto schizzare le quotazioni internazionali di benzina e ...

