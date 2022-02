Campania | terremoto prima dell’alba | trema anche il foggiano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Campania terremoto

inoggi, 28 febbraio 2022, scossa M 2.0 in provincia di Benevento - Dati Ingv, Foto @OpenStreetMap Contributorsinoggi, 28 febbraio 2022, scossa M 2.0 in ...... la magnifica opera, che ricopre i resti dell'abitato di Gibellina Vecchia distrutto dal... A vincere questa sfida tricolore è Roscigno Vecchia in, il borgo ancora oggi custodito dal ...Siamo in Campania, e l’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 41.359 gradi di latitudine, 14.632 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. La scossa ...Ancora una scossa di terremoto in Campania. E’ accaduto nella notta a Sassinoro in provincia di Benevento. Scossa di magnitudo 2.0 registrata a Puglianello. Non si registrano danni a cose o persone.