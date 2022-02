Camerun, Conceicao esonerato: Rigobert Song è il nuovo Ct (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ribaltone sulla panchina del Camerun. L’ex difensore del Liverpool Rigobert Song è il nuovo Ct, dopo aver preso il posto del portoghese Toni Conceicao. L’annuncio è stato dato dal ministro dello Sport, Narcisse Mouelle Kombi. La mancata conquista della Coppa d’Africa, che il Camerun ha ospitato e che si è conclusa lo scorso 6 febbraio con la vittoria del Senegal, ha irritato il capo di stato Paul Biya. Ecco allora che “su esplicita indicazione del Presidente della Repubblica – le parole del ministro Kombi – il tecnico della squadra nazionale, il signor Antonio Conceicao, è stato rimpiazzato da Rigobert Song. La federazione calcio è invitata a rendere operative al più presto queste direttive che vengono dall’alto”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ribaltone sulla panchina del. L’ex difensore del Liverpoolè ilCt, dopo aver preso il posto del portoghese Toni. L’annuncio è stato dato dal ministro dello Sport, Narcisse Mouelle Kombi. La mancata conquista della Coppa d’Africa, che ilha ospitato e che si è conclusa lo scorso 6 febbraio con la vittoria del Senegal, ha irritato il capo di stato Paul Biya. Ecco allora che “su esplicita indicazione del Presidente della Repubblica – le parole del ministro Kombi – il tecnico della squadra nazionale, il signor Antonio, è stato rimpiazzato da. La federazione calcio è invitata a rendere operative al più presto queste direttive che vengono dall’alto”. SportFace.

