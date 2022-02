Calciomercato Sassuolo, Frattesi e Scamacca a peso d’oro: «Non bastano 65 milioni» (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le parole dell’ad Carnevali Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, spara alto per Frattesi e Scamacca, due dei gioielli neroverdi. Scamacca E Frattesi VIA PER 65 milioni IN DUE – «Dipende come li dividiamo. Al di là di loro, abbiamo anche Raspadori, Traore, tanti giovani importanti. Non abbiamo la necessità di dover vendere tanti ragazzi, può darsi che invece di tutti e due uno solo, non lo so questo. Dipende da chi li richiede. Sicuramente hanno valori importanti, sono di grande prospettiva e al di là del numero, verrà fatta un’adeguata proposta. Noi non ci accontentiamo tanto, quella valutazione può essere anche bassa…». Scamacca – «È un giovane che ha margini di crescita importanti: ha grande fisico, ha un grande tiro, ma è anche agile e al di là del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le parole dell’ad Carnevali Giovanni Carnevali, ad del, spara alto per, due dei gioielli neroverdi.VIA PER 65IN DUE – «Dipende come li dividiamo. Al di là di loro, abbiamo anche Raspadori, Traore, tanti giovani importanti. Non abbiamo la necessità di dover vendere tanti ragazzi, può darsi che invece di tutti e due uno solo, non lo so questo. Dipende da chi li richiede. Sicuramente hanno valori importanti, sono di grande prospettiva e al di là del numero, verrà fatta un’adeguata proposta. Noi non ci accontentiamo tanto, quella valutazione può essere anche bassa…».– «È un giovane che ha margini di crescita importanti: ha grande fisico, ha un grande tiro, ma è anche agile e al di là del ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sassuolo, #Carnevali: '65 milioni non bastano per #Scamacca e #Frattesi. Con l'#Inter ne abbiamo parlato, ma...' https://t.c… - Pall_Gonfiato : #sassuolo #berardi #scamacca #frattesi #calciomercato Carnevali fissa il prezzo. - serieAnews_com : ?? #Carnevali avverte l'#Inter e #Marotta: una possibile offerta da 65 milioni di euro per #Scamacca e #Frattesi pot… - SpazioInter : Calciomercato Inter, Carnevali gela i nerazzurri su Scamacca e Frattesi - - TUTTOJUVE_COM : Sassuolo, Carnevali: '65 milioni per Scamacca e Frattesi potrebbero anche essere una cifra bassa. A Berardi serve u… -