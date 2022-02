Calciomercato Milan – Obiettivo Jorginho | su di lui altre tre big di A

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | .@acmilan, il @FCBarcelona intensifica i contatti con #Kessie: nuova offerta sul piatto - cmdotcom : Napolimania: le lamentele sull'arbitro di #Pioli e #Maldini, l'idea #Orsato... Speriamo il #Milan non abbia aiuti… - cmdotcom : #Conte si gode #Kulusevski: rimpianto, più che dalla #Juve, per il #Milan - mirkocalemme : RT @calciomercatoit: ? - MilanWorldForum : Milan: vuoi Asensio? Ecco quanto costa Le news -) -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il, su tutte, monitora la situazione. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.Commenta per primo C'è la Lazio a tentare, parecchio, Alessio Romagnoli . Sul piatto già presentata un'offerta di primo piano, che il capitano del, laziale da sempre, sta valutando con grande interesse. Però c'è anche la Juve su di lui, da tempo, pure la scorsa stagione stava prendendo piede l'ipotesi di uno scambio con Federico ...Dal Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato così del Milan: “Nel Milan siamo tutti innamorati di Leao ma quello che serve per vincere è Giroud. Lui solo ha i gol che mancano al Milan. Leao ha ...Calciomercato Milan, addio Kessie: l’ex Atalanta, in scadenza, firmerà col Barcellona. Franck Kessie a un passo dal Barcellona: l’ivoriano del Milan, contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non h ...