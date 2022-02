Calciomercato Milan, il sostituto di Ibrahimovic arriva dal Real Madrid (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Il Milan punta forte su Asensio per il mercato estivo del 2022. Secondo quanto riportato dal "Calciomercato TV", i rossoneri starebbero preparando un'offerta da around 40 milioni di euro per portare l'esterno offensivo della Real Madrid in Serie A.? I continui problemi fisici e la scadenza del contratto di Zlatan Ibrahimovic hanno costretto il Milan a cercare un possibile sostituto nel mercato estivo. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma i rossoneri tengono d'occhio il Real Madrid per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il prossimo mercato potrebbe portare al Milan un nuovo attaccante. Diverse le difficoltà in reparto in questa stagione, i continui infortuni di Ibrahimovic non ... Leggi su goalnews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Ilpunta forte su Asensio per il mercato estivo del 2022. Secondo quanto riportato dal "TV", i rossoneri starebbero preparando un'offerta da around 40 milioni di euro per portare l'esterno offensivo dellain Serie A.? I continui problemi fisici e la scadenza del contratto di Zlatanhanno costretto ila cercare un possibilenel mercato estivo. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma i rossoneri tengono d'occhio ilper rafforzare il proprio reparto offensivo. Il prossimo mercato potrebbe portare alun nuovo attaccante. Diverse le difficoltà in reparto in questa stagione, i continui infortuni dinon ...

