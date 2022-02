Calciomercato Juventus, sogno Milinkovic-Savic: ecco il contratto, cifre folli (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Juventus, a centrocampo, continua a seguire la pista Milinkovic-Savici; i bianconeri avrebbero pronto un super contratto per il serbo. Ormai è piuttosto chiaro; l’obiettivo principale della Juventus, per mercato estivo, è portare alla corte di Allegri un centrocampista di spessore che possa aumentare la qualità in mezzo al campo. I bianconeri non mollano la pista Milinkovic-Savic, in forza alla Lazio ma che, in estate, potrebbe cambiare maglia. LaPresseZakaria non basta; la Juventus, per tornare a dominare il calcio italiano ed iniziare un secondo ciclo vincente, ha bisogno di un centrocampista di primo livello. Il profilo ricercato da Allegri è quello di un giocatore che riesca ad abbinare forza fisica e qualità ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) La, a centrocampo, continua a seguire la pistai; i bianconeri avrebbero pronto un superper il serbo. Ormai è piuttosto chiaro; l’obiettivo principale della, per mercato estivo, è portare alla corte di Allegri un centrocampista di spessore che possa aumentare la qualità in mezzo al campo. I bianconeri non mollano la pista, in forza alla Lazio ma che, in estate, potrebbe cambiare maglia. LaPresseZakaria non basta; la, per tornare a dominare il calcio italiano ed iniziare un secondo ciclo vincente, ha bidi un centrocampista di primo livello. Il profilo ricercato da Allegri è quello di un giocatore che riesca ad abbinare forza fisica e qualità ...

