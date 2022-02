Calciomercato Juve, sfida al Milan e alla Premier per Asensio (Di martedì 1 marzo 2022) Calciomercato Juve: occasione dal Real Madrid di Ancelotti e possibile sfida al Milan. Bianconeri sulle tracce di Asensio Il Real Madrid sarebbe disposto a cedere Marco Asensio a fine stagione. Il fantasista spagnolo nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Juventus. Ma non solo. Secondo quanto riportato da TeamTALK, infatti, anche Liverpool ed Arsenal sono interessati all’esterno. Il maiorchino sarebbe il principale indiziato a lasciare il posto ad Haaland nella rosa dei Blancos e piace anche al Milan. Possibile sfida ai rossoneri, dunque, per il talento spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022): occasione dal Real Madrid di Ancelotti e possibileal. Bianconeri sulle tracce diIl Real Madrid sarebbe disposto a cedere Marcoa fine stagione. Il fantasista spagnolo nelle ultime settimane è stato accostato anchentus. Ma non solo. Secondo quanto riportato da TeamTALK, infatti, anche Liverpool ed Arsenal sono interessati all’esterno. Il maiorchino sarebbe il principale indiziato a lasciare il posto ad Haaland nella rosa dei Blancos e piace anche al. Possibileai rossoneri, dunque, per il talento spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Zaniolo mette like ai giocatori della Juve: l’indizio di mercato fa scatenare i tifosi #juventus - cmdotcom : #Conte si gode #Kulusevski: rimpianto, più che dalla #Juve, per il #Milan - cmdotcom : #Juve, UFFICIALE: lesione alla coscia per #Zakaria, fuori 20 giorni e niente Villarreal. Cautela per Dybala… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, pista calda a centrocampo: Cherubini pronto all’a… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, Zaniolo più vicino: il punto sulla situazione ?? S… -