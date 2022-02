Calciomercato, il Milan pronto a salutare Kessié | La big avanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Milan e Kessié sono ormai prossimi all’addio: una big prende terreno sulle altre pretendenti Sembra ormai verso i titoli di coda la storia d’amore tra il Milan e Franck… L'articolo Calciomercato, il Milan pronto a salutare Kessié La big avanza è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilsono ormai prossimi all’addio: una big prende terreno sulle altre pretendenti Sembra ormai verso i titoli di coda la storia d’amore tra ile Franck… L'articolo, ilLa bigè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | .@acmilan, il @FCBarcelona intensifica i contatti con #Kessie: nuova offerta sul piatto - cmdotcom : #Conte si gode #Kulusevski: rimpianto, più che dalla #Juve, per il #Milan - cmdotcom : Napolimania: le lamentele sull'arbitro di #Pioli e #Maldini, l'idea #Orsato... Speriamo il #Milan non abbia aiuti… - wilfriedkossi : RT @DiMarzio: #Calciomercato | .@acmilan, il @FCBarcelona intensifica i contatti con #Kessie: nuova offerta sul piatto - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: La corte del Barça, l'Inter sullo sfondo: per Kessie è un derby tra mille voci -