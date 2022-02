Calciomercato: derby Inter-Milan per un bomber della Serie A! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gianluca Scamacca è definitivamente esploso in questa stagione con il Sassuolo a suon di gol e ha attirato l’attenzione di diversi club: da settimane, ormai, si parla per esempio con insistenza dell’Inter, ma tra gli estimatori del giovane centravanti neroverde c’è anche il Milan dove il ds Frederic Massara lo conosce molto bene in quanto lo ha visto sbocciare in primavera ai tempi di quando lavorava a Trigoria. Nonostante se ne parli poco, l’Interesse dei rossoneri è però sempre vivo e dunque si prospetta un vero e proprio derby di mercato. Gianluca Scamacca attaccante del Sassuolo, corteggiato da Milan e Inter A riportarlo questa mattina è La Gazzetta dello Sport che spiega come Scamacca viene seguito con attenzione anche all’estero, ma la sua volontà è quella di restare in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gianluca Scamacca è definitivamente esploso in questa stagione con il Sassuolo a suon di gol e ha attirato l’attenzione di diversi club: da settimane, ormai, si parla per esempio con insistenza dell’, ma tra gli estimatori del giovane centravanti neroverde c’è anche ildove il ds Frederic Massara lo conosce molto bene in quanto lo ha visto sbocciare in primavera ai tempi di quando lavorava a Trigoria. Nonostante se ne parli poco, l’esse dei rossoneri è però sempre vivo e dunque si prospetta un vero e propriodi mercato. Gianluca Scamacca attaccante del Sassuolo, corteggiato daA riportarlo questa mattina è La Gazzetta dello Sport che spiega come Scamacca viene seguito con attenzione anche all’estero, ma la sua volontà è quella di restare in ...

Advertising

Milannews24_com : Il #Milan sfida l’#Inter per #Scamacca - OdeonZ__ : Derby per Scamacca: le strategie di Milan e Inter. E non solo per lui - LeBombeDiVlad : ???? #Milan, derby di mercato per Gianluca #Scamacca ?? L’attaccante del #Sassuolo è l’ultima idea della dirigenza ro… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Derby con l'@Inter per #Scamacca: le novità - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Derby con l'@Inter per #Scamacca: le novità - #ACMilan #Milan #SempreMilan -