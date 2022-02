Calciomercato, De Ligt lascia la Juventus: già pronto il nuovo club (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Il Calciomercato della Juventus potrebbe chiudersi in fretta con l'arrivo del difensore olandese della nazionale Under 20 Matthijs de Ligt. Il giovane talento, che milita nell'Ajax, sarebbe infatti pronto a dire sì alla Juventus a cui avrebbe già risposto positivamente alle prime avanzate. De Ligt, 19 anni, sembra destinato a diventare il nuovo leader della difesa juventina visto il forte interesse mostrato anche da altri top club europei come il Chelsea.? Il Calciomercato della Serie A è in continua evoluzione, soprattutto per i big. Molti di loro stanno cercando di rafforzare il proprio roster, ma allo stesso tempo cercheranno di bloccare alcuni giocatori di valore. La Juventus lo capisce e definirà anche ... Leggi su goalnews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Goal News Ildellapotrebbe chiudersi in fretta con l'arrivo del difensore olandese della nazionale Under 20 Matthijs de. Il giovane talento, che milita nell'Ajax, sarebbe infattia dire sì allaa cui avrebbe già risposto positivamente alle prime avanzate. De, 19 anni, sembra destinato a diventare illeader della difesa juventina visto il forte interesse mostrato anche da altri topeuropei come il Chelsea.? Ildella Serie A è in continua evoluzione, soprattutto per i big. Molti di loro stanno cercando di rafforzare il proprio roster, ma allo stesso tempo cercheranno di bloccare alcuni giocatori di valore. Lalo capisce e definirà anche ...

Advertising

pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Agnelli chiude la porta per De Ligt - TUTTOJUVE_COM : Agnelli chiude la porta per De Ligt - junews24com : Mercato Juve: un club in pole per De Ligt in caso di cessione! Tutti i dettagli - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sassuolo show con la #Fiorentina anche in Primavera: #Flamingo sulle orme di Botman e De Ligt, fu soffiato all'Atalanta [@Tr… - DenverCartoons : RT @cmdotcom: #Sassuolo show con la #Fiorentina anche in Primavera: #Flamingo sulle orme di Botman e De Ligt, fu soffiato all'Atalanta [@Tr… -