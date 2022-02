Calcio | Russia esclusa dai Mondiali 2022! Sospesi anche tutti i club russi impegnati nelle coppe europee

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La FIFA segue le nuove direttive del CIO (clicca qui per la notizia completa) e opta per l‘esclusione delladagli spareggi valevoli per la qualificazione ai prossimi Campionatidimaschile 2022, in seguito al conflitto scoppiato in Ucraina negli ultimi giorni. La notizia è stata ufficializzata tramite una nota congiunta con la UEFA, che ha a sua volta sospesoancora. Ricordiamo che la nazionale russa avrebbe dovuto sfidare la Polonia a Mosca il 24 marzo nella semifinale play-off per conquistare il pass iridato, mentre a questo punto il match non si disputerà ed i polacchi (a meno di nuovi colpi di scena) verranno quasi sicuramente ...