Calcio: Roma. De Sanctis lascia 'Giunto il momento di andare' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tiago Pinto "Continueremo a beneficiare del lavoro impostato da Morgan" Roma - Dopo nove anni, Morgan De Sanctis lascia la Roma. L'ex portiere, che da cinque anni (due da team manager e tre da ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tiago Pinto "Continueremo a beneficiare del lavoro impostato da Morgan"- Dopo nove anni, Morgan Dela. L'ex portiere, che da cinque anni (due da team manager e tre da ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Oggi nel #calcio non c'è posto per la #Russia, per un paese che ha invaso un altro paese. Secondo me non dovreb… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Il rispetto e la collaborazione s'imparano da bambini'. Il presidente della Repubblica a Corviale, a R… - Gazzetta_it : Roma, perdite in aumento: il rosso sale a 113 milioni - AnsaRomaLazio : Calcio: Roma;risolto contratto De Sanctis, 'è ora di uscire'. Pinto 'Il club continuerà a beneficiare del suo lavor… - salvione : De Sanctis, risoluzione del contratto con la Roma: 'Il momento giusto per uscire' -