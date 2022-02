Calcio: Marchegiani, 'felicissimo per Buffon, si vede che si diverte' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Gigi Buffon firma con il Parma e giocherà fino ai suoi 46 anni: "e io sono felicissimo per lui. perché è un campione straordinario e ha il diritto di continuare a divertirsi finché vuole". Lo dice all'Adnkronos l'ex portiere, e vicecampione del mondo nel '94, Luca Marchegiani. "Se mi aspettavo un rinnovo? Sì, perché si vede che si diverte, e ha un fisico eccezionale, sta benissimo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Gigifirma con il Parma e giocherà fino ai suoi 46 anni: "e io sonoper lui. perché è un campione straordinario e ha il diritto di continuare a divertirsi finché vuole". Lo dice all'Adnkronos l'ex portiere, e vicecampione del mondo nel '94, Luca. "Se mi aspettavo un rinnovo? Sì, perché siche si, e ha un fisico eccezionale, sta benissimo".

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Marchegiani TMW - Marchegiani sul rinvio di Bologna - Inter Si è espresso Luca Marchegiani negli studi di 'Sky Calcio Club', in merito alla gara da recuperare del 6 gennaio tra Bologna e Inter: 'Per l'Inter è stato un danno non giocare quella gara il 6 gennaio perchè in ...

Al Trento non basta il coraggio, vince la Feralpisalò ... ma De Lucia con un intervento che ha del miracolo devia la sfera in calcio d'angolo. Per l'assalto ... TRENTO (4 - 3 - 1 - 2): Marchegiani; Dionisi (42'st Bearzotti), Trainotti, Carini (42'st Raggio), ...

