Calcio, Gigi Buffon rinnova il contratto con il Parma: giocherà fino a 46 anni! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un vecchio amore che continua ad ardere dentro. Gigi Buffon non vuol arrendersi e la passione per quella sfera è sempre la stessa. L’ex portierone della Nazionale e della Juventus, che ha fatto ritorno a Parma dove la sua carriera gloriosa è cominciata, proseguirà nel proprio incedere in campo. E’ notizia di oggi, infatti, il rinnovo di contratto fino al 2024 con il club ducale. L’estremo difensore, quindi, giocherà fino all’età di 46 anni. Una conferma è arrivata dal presidente americano della società emiliana, Kyle Krause, in conferenza stampa con Gigi: “Ha prolungato il suo contratto che era in scadenza nel 2023“. Calcio, Gianluigi Buffon crea un’Academy per i portieri: “Speriamo di cominciare a ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un vecchio amore che continua ad ardere dentro.non vuol arrendersi e la passione per quella sfera è sempre la stessa. L’ex portierone della Nazionale e della Juventus, che ha fatto ritorno adove la sua carriera gloriosa è cominciata, proseguirà nel proprio incedere in campo. E’ notizia di oggi, infatti, il rinnovo dial 2024 con il club ducale. L’estremo difensore, quindi,all’età di 46 anni. Una conferma è arrivata dal presidente americano della società emiliana, Kyle Krause, in conferenza stampa con: “Ha prolungato il suoche era in scadenza nel 2023“., Gianluigicrea un’Academy per i portieri: “Speriamo di cominciare a ...

Advertising

OA_Sport : #CALCIO Gigi Buffon non vuol arrendersi e continua a giocare: l'ex portierone della Nazionale e della Juventus rinn… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Gigi Buffon non si vuole fermare! ???? #CalcioMercato | #Buffon | #Parma | #SerieB - Eurosport_IT : Gigi Buffon non si vuole fermare! ???? #CalcioMercato | #Buffon | #Parma | #SerieB - gigi_napoli1954 : RT @Puntoeblasta: Guerra #Ucraina, Zielinski sta con la Polonia: 'Non intendiamo giocare contro la Russia, ci sono cose più importanti del… - FrancescaLupo15 : RT @tsolignani: Intanto in Romania... «Gigi Becali proprietario dello Steaua Bucarest, storico club di calcio romeno, ha annunciato di vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gigi Gigi Buffon rinnova con il Parma fino al 2024: giocherà fino a 46 anni Eterno Gigi Buffon . Il portiere del Parma non ne vuole sapere di appendere i guanti al chiodo ed ha rinnovato fino al 2024 il contratto che lo lega ai ducali. Lo storico portiere della nazionale azzurra, ...

Parma, ufficiale il rinnovo di Buffon fino al 2024 "Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024 - l'annuncio del presidente della società gialloblù, Kyle Krause - E' un grandissimo giocatore e questo è un grandissimo ...

Calcio, Gigi Buffon rinnova il contratto con il Parma: giocherà fino a 46 anni! OA Sport Parma, ufficiale il rinnovo di Buffon fino al 2024 Parma, 28 febbraio 2022 - Gigi Buffon non lascia, ma anzi raddoppia. Dopo aver firmato la scorsa estate con il Parma per due stagioni, il portiere ex Juventus prolunga fino al 30 giugno 2024, quando a ...

Parma, Buffon prolunga contratto fino a 2024 Parma, 28 feb. (Adnkronos) - Gigi Buffon prolunga il contratto che lo lega al Parma fino al 2024, l'estremo difensore campione del mondo a ...

EternoBuffon . Il portiere del Parma non ne vuole sapere di appendere i guanti al chiodo ed ha rinnovato fino al 2024 il contratto che lo lega ai ducali. Lo storico portiere della nazionale azzurra, ..."Ho una grandissima notizia:ha rinnovato il suo contratto fino al 2024 - l'annuncio del presidente della società gialloblù, Kyle Krause - E' un grandissimo giocatore e questo è un grandissimo ...Parma, 28 febbraio 2022 - Gigi Buffon non lascia, ma anzi raddoppia. Dopo aver firmato la scorsa estate con il Parma per due stagioni, il portiere ex Juventus prolunga fino al 30 giugno 2024, quando a ...Parma, 28 feb. (Adnkronos) - Gigi Buffon prolunga il contratto che lo lega al Parma fino al 2024, l'estremo difensore campione del mondo a ...