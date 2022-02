Calcio: Fiorentina. Cabral insidia Piatek nell'attacco anti - Juve (Di lunedì 28 febbraio 2022) Italiano studia la formazione per la semifinale di Coppa Italia: torna Milenkovic FIRENZE - Seduta di allenamento incentrata su esercitazioni tecnico - tattiche alternate a lavoro atletico quella ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Italiano studia la formazione per la semifinale di Coppa Italia: torna Milenkovic FIRENZE - Seduta di allenamento incentrata su esercitazioni tecnico - tattiche alternate a lavoro atletico quella ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Juve, contro la Fiorentina 9 assenti. Vlahovic alla prima da ex: a fianco a lui Kean o Morata - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Juve, contro la Fiorentina 9 assenti. Vlahovic alla prima da ex: a fianco a lui Kean o Morata - Gazzetta_it : Juve, contro la Fiorentina 9 assenti. Vlahovic alla prima da ex: a fianco a lui Kean o Morata - GlobalShowGSRa1 : #SerieA 2021/22: 27a Giornata - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Torreira: 'Con Italiano c'è un grande rapporto e ha la nostra fiducia' -