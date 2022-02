Calcio: Figc. Boniek tra nuovi membri della 'Hall of fame' italiana (Di lunedì 28 febbraio 2022) ... da Maradona a Platini, da Van Basten a Ronaldo, passando per Falcao, Gullit e Zanetti: "Sono un po' preoccupato - scherza 'Zibì' - leggo i nomi di tantissimi fuoriclasse, ma temo che mi toccherà ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) ... da Maradona a Platini, da Van Basten a Ronaldo, passando per Falcao, Gullit e Zanetti: "Sono un po' preoccupato - scherza 'Zibì' - leggo i nomi di tantissimi fuoriclasse, ma temo che mi toccherà ...

Advertising

sportface2016 : +++#Figc: tutte le partite di calcio in #Italia nel weekend inizieranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di… - siamo_la_Roma : ???? La #FIGC annuncia ???? #Boniek entra nella #HallOfFame del calcio italiano ?? 'Non è male entrare a far parte di u… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Figc. Boniek tra nuovi membri della 'Hall of fame' italiana - forzaroma : FIGC, Boniek inserito nella Hall of Fame del calcio italiano #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figc Ucraina: De Zerbi e il suo staff sono rientrati in Italia La Figc ha assunto da subito una ferma posizione contro la guerra, disponendo un ritardo di 5' di ... "Il calcio italiano è unito, così come tutta l'Europa calcistica, nel manifestare concreta ...

Calcio: Figc. Boniek tra nuovi membri della 'Hall of fame' italiana "Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno deciso di assegnarmi questo riconoscimento - dichiara Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma - è bello restare nella storia del calcio italiano". ...

FIGC FIGC Guerra in Ucraina, Zibì Boniek caccia la Russia dal calcio "Oggi nel calcio non c’è posto per la Russia, per un paese che ha invaso un altro paese - dice il polacco al sito della Figc -. Secondo me non dovrebbero giocare nessuna competizione e non solo per un ...

Calcio: Figc. Boniek tra nuovi membri della "Hall of fame" italiana "E' bello restare nella storia del calcio italiano".ROMA (ITALPRESS) - Zbigniew Boniek è uno dei nuovi membri della 'Hall of Fame del Calcio Italiano'. Il suo ingresso nella categoria 'Giocatore ...

Laha assunto da subito una ferma posizione contro la guerra, disponendo un ritardo di 5' di ... "Ilitaliano è unito, così come tutta l'Europa calcistica, nel manifestare concreta ..."Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno deciso di assegnarmi questo riconoscimento - dichiara Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma - è bello restare nella storia delitaliano". ..."Oggi nel calcio non c’è posto per la Russia, per un paese che ha invaso un altro paese - dice il polacco al sito della Figc -. Secondo me non dovrebbero giocare nessuna competizione e non solo per un ..."E' bello restare nella storia del calcio italiano".ROMA (ITALPRESS) - Zbigniew Boniek è uno dei nuovi membri della 'Hall of Fame del Calcio Italiano'. Il suo ingresso nella categoria 'Giocatore ...