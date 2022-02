Bulgaria, ministro Yanev parla di «operazione militare» in Ucraina e non di «guerra»: chieste le dimissioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il ministro della Difesa bulgaro, Stefan Yanev, ha usato più volte il termine «operazione militare» e non «guerra» per definire l'intervento... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ildella Difesa bulgaro, Stefan, ha usato più volte il termine «» e non «» per definire l'intervento...

Advertising

PFiamingo : RT @ilmessaggeroit: Bulgaria, ministro Yanev parla di «operazione militare» in Ucraina e non di «guerra»: chieste le dimissioni https://t.c… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bulgaria, ministro Yanev parla di «operazione militare» in Ucraina e non di «guerra»: chieste le dimissioni https://t.c… - ilmessaggeroit : Bulgaria, ministro Yanev parla di «operazione militare» in Ucraina e non di «guerra»: chieste le dimissioni - NewsOfTheCrisis : #Bulgaria: Il primo ministro Kiril Petkov ha licenziato il ministro della Difesa Stefan Yanev per la sua riluttanza… - fmartino_obc : Oggi il nuovo premier #Bulgaria, Kiril #Petkov, ha chiesto le dimissioni del ministro difesa (ed ex-premier) Stefan… -