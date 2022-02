Brissett e Hield | che coppia! Ecco come Indiana ha battuto a sorpresa Boston

Advertising

Osheachiude con 27 punti, Buddycon 21. I Pacers battono "a sorpresa" i Celtics 128 - 107: guarda gli highlights... ma Indiana fa meglio portando addirittura quattro giocatori ad almeno 20 punti:(27), Haliburton (22),(21) e Brogdon (20). Successo esterno per i Pistons che vincono all'overtime ...Nella notte Nba perdono in contemporanea Phoenix Suns e Golden State Warriors, prima e seconda della Western Conference, rispettivamente per mano dei Utah Jazz e dei Dallas Mavericks, quarta e quinta ...Dopo un mese giocato di gran carriera i Celtics hanno subito una leggera battuta d'arresto questa domenica a Indianapolis. I Pacers hanno costruito la loro vittoria principalmente nel ...