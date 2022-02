Branko aveva previsto la guerra in Ucraina? “Tensioni | lotte e rivoluzioni | il 2022 si presenta complicato”

(Di lunedì 28 febbraio 2022)un? Secondo Dagospia sì. Il sito di Roberto D’Agostino ha infatti riportato l’introduzione del Calendario astrologicodell’astrologo nato in Slovenia 77 anni fa: “All’inizio del nuovo anno bisogna individuare la chiave che apre la porta del futuro. Ilsi, con pianeti che sembrano vagare da un segno all’altro; ma è necessario avere la volontà di voltare pagina ed entrare nel terzo millennio. Gli dei dell’Olimpo si sono stancati di noi, talvolta pare che siano il nostro riflesso: stesse incertezze, stesse ambiguità”, si legge. E ancora: “Ilpuò essere definito proprio l’anno delle rose, come sostiene Venere per molto tempo in Capricorno, e ricorda il mito di Adone, seguendo ...

... cari Cancro, che non sembra aver mantenuto una promessa che vifatto. Tuttavia, ricordatevi ... dal dialogo! Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:Paolo Fox Simon & the Stars Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 25 febbraio: lavoro In quest'ottica di recupero sarebbe bello sapere che chiun peso se lo è finalmente tolto, pensare alle ...