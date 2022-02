Brancaccio | torna il kolossal La Divina Commedia Opera musical

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Laal Teatro: dall’1 al 6 marzo largo alche celebra il genio di Dante, per la regia di Andrea Ortis Laarriva a Roma. Dal I al 6 marzo prossimi, con 6 date e 7 repliche, ilteatrale che porta in scena il capolavoro di sempre della letteratura italiana, il viaggio di Dante tra Inferno, Purgatorio, Paradiso, dalla disperazione alla salvezza dell’animo umano, sarà sul palcoscenico del, «la casa romana della» come al regista e interprete di Virgilio, Andrea Ortis, piace ...

Advertising

TennisItalia : #Tennis #AtpChallenger tantissimi gli azzurri impegnati nei #Challenger già da domani. A Gran Canaria torna in cam… - vocifm : Il musical “La Piccola Bottega degli Orrori” arriva al Teatro Brancaccio di Roma dal 22 al 27 febbraio 2022. In occ… -

Ultime Notizie dalla rete : Brancaccio torna

RicettaSprint

... Bologna, Milano, dove in corso d'opera sono state aggiunte addirittura tre repliche straordinarie, e Firenze,nella città dove tutto è cominciato anni fa. "Il teatroè stato il ...... scompare dall'inquadratura di Zoom per qualche istante emostrandomi lo strumento di tortura ... il musical nato dalla penna di Tom MacRae " dall'8 marzo al Teatrodi Roma ", ha dovuto ...Torna al gol la Lazio con Checchini a due minuti dall’ultimo ... Scalzone, N.Radonjic 1, P.Saccoia 2, R.Spinelli. All. R.Brancaccio ...Preziosa vittoria del C.N. Posillipo che, nella seconda giornata del Round Retrocessione, vince in trasferta contro la S.S.Lazio per 9-7 al termine di una partita condotta fin dai primi minuti. Triple ...