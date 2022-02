Box Office Italia 2022 | Uncharted domina nel weekend del 27 febbraio

Advertising

ciakmag : Tanto #KennethBranagh nel weekend, ma è un buon #BoxOffice anche per il doc su #Enniomorricone e i film italiani… - cineguru : #Uncharted guida il suo secondo weekend nelle sale, superando i 4 milioni di euro. - Murari22891326 : @DhanushBoliset3 @TrackTwood Assalu top 10 lo ntr di okka movie ledu T2b lo same figures Tbo lo same figures Box of… - thalaivar_fan : @Iamrameshstr Bro oru important vishayam.manobala valimai gross and box office india nett calculate pannuna same ah iruku - AsianBarat : film semi box office sub indo -

Ultime Notizie dalla rete : Box Office

Tom Holland ha ormai istituito un regno incontrastato alche dura da mesi. Lo scorso dicembre l'attore è tornato nelle sale di tutto il mondo con Spider - Man: No Way Home , che ha battuto ogni record di incasso e ha superato il miliardo e gli ..."Uncharted" held on to the top spot at the South Koreanfor the second successive weekend, a weekend that was the quietest this year for Korean cinemas. The Tom Holland - starring "Uncharted" grossed $1.05 million between Friday and Sunday, ...Tre le nuove uscite della settimana che accedono alla top ten del Box Office, tre i film italiani in classifica, quattro i milioni di incasso superati dai più visti – Uncharted e Assassinio sul Nilo – ...Luigi Proietti detto Gigi news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ...