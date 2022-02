Borussia Dortmund: il Manchester City in corsa per Haaland (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo il DailyMail, l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland potrebbe cedere al corteggiamento del Manchester City, che sarebbe... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo il DailyMail, l'attaccante delErlingpotrebbe cedere al corteggiamento del, che sarebbe...

Advertising

sportli26181512 : Borussia Dortmund: il Manchester City in corsa per Haaland: Secondo il DailyMail, l'attaccante del Borussia Dortmun… - LazioNostalgia : Quel maledetto doppio palo colpito da Beppe Signori contro il Borussia Dortmund nei quarti di #UEL ... #28febbraio… - vinikjjkh : @vianacec Real Madrid, Internazionale e Borussia Dortmund???? - sportli26181512 : Manchester United: c'è un grande obiettivo per la difesa: Manuel Akanji, difensore centrale del Borussia Dortmund,… - ferro731 : @MGJ890 @willy_signori Purtroppo, almeno in due finali l'approccio fu sbagliato, quando secondo me noi eravamo più… -