Borse europee e Wall Street pesanti, si guarda ai colloqui in Bielorussia. Vola il gas, rublo a picco (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il timore di un inasprimento della guerra in Ucraina incoraggia gli ordini in vendita. Gli investitori fanno anche i conti con l'impatto del nuovo round di sanzioni imposte contro la Russia

