Borsa | Milano soffre - 2 | 8% | pesano Unicredit e Pirelli

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Piazza Affari prosegue la seduta in forte calo pur risalendo dai minimi registrati dopo in apertura in affanno. A 5 giorni dall'attacco della Russia all'Ucraina l'indice Ftse Mib lascia sul campo il 2,...

Piazza Affari prosegue la seduta in forte calo pur risalendo dai minimi registrati dopo in apertura in affanno. A 5 giorni dall'attacco della Russia all'Ucraina l'indice Ftse Mib lascia sul campo il 2,...Nel frattempo, la Deutsche Boerse che gestisce ladi Francoforte ha dichiarato che sospenderà ... Asono penalizzate anche Unicredit con un calo di oltre l'8% e Intesa Sanpaolo che arretra ...Acquisti in tutta Europa. In Italia brillano Erg e Alerion (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 feb - Il settore utility regge l'urto delle vendite sui listini azionari europei, premiato per le ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 feb - Le attivita' alla Borsa di Mosca sono state sospese per la giornata di oggi e riprenderanno domani. Lo ha deciso la Banca centrale russa, secondo quan ...