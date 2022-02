Advertising

Agenzia_Ansa : Borsa Milano peggiora ulteriormente sotto una pioggia di vendite. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,5% a 25.106 p… - fisco24_info : Borsa: Milano scivola (-2,7%), pesa Unicredit, bene Leonardo: Spread a 160 punti, giù Pirelli e Stellantis, corre F… - fisco24_info : Borsa:Europa pesante in attesa negoziati,salgono petrolio e gas: Mosca resta chiusura e il rublo scivola. Milano -2… - leotambe : RT @scarlots: Sul FtseMib (-2%) della Borsa di Milano +15% #Leonardo (ora sospesa), dopo che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annuncia… - cjmimun : Borsa: Milano soffre (-2,8%), pesano Unicredit e Pirelli -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Sessione da dimenticare per laitaliana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno il 2,... Tra i best performers di, in evidenza Leonardo (+17,09%) dopo che la Germania ha annunciato ...Piazza Affari si conferma in forte calo al traguardo di metà seduta nel 5/o giorno di guerra tra Russia e Ucraina e le sanzioni applicate a Mosca. L'indice Ftse Mib cede il 2,7% a 25.075 punti, ...Unicredit -11,8%, bene energetici con rialzo greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 feb - La fuga dal rischio innescata dalle nuove dure sanzioni imposte alla Russia in risposta ...Il gruppo ha riportato un fatturato pari a 21 milioni di euro nel 2021, con ebitda a 5 milioni. Tutti i marchi hanno performato bene da un punto di ...