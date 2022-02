Bonus mobili per ristrutturazione 2022 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con la nuova Legge di Bilancio è stata introdotta una sostanziale novità per il Bonus mobili. Ad esempio, il tetto delle spese del Bonus elettrodomestici 2022 è stato innalzato a quota 10.000 euro e, in generale, ci sarà tempo fino al 2024 per beneficiare della detrazione IRPEF del 50% connessa alla ristrutturazione. Che cos’è il Bonus mobili Se si acquistano dei mobili per la propria casa, una cucina o camere da letto, ed alcuni elettrodomestici, come lavatrici e asciugatrici, la nuova Legge di Bilancio dà la possibilità di usufruire della detrazione fiscale al 50% purché si rispettino alcune condizioni. Naturalmente, per ottenere maggiori informazioni al riguardo, in fase d’acquisto, è possibile farsi affiancare da professionisti del settore, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con la nuova Legge di Bilancio è stata introdotta una sostanziale novità per il. Ad esempio, il tetto delle spese delelettrodomesticiè stato innalzato a quota 10.000 euro e, in generale, ci sarà tempo fino al 2024 per beneficiare della detrazione IRPEF del 50% connessa alla. Che cos’è ilSe si acquistano deiper la propria casa, una cucina o camere da letto, ed alcuni elettrodomestici, come lavatrici e asciugatrici, la nuova Legge di Bilancio dà la possibilità di usufruire della detrazione fiscale al 50% purché si rispettino alcune condizioni. Naturalmente, per ottenere maggiori informazioni al riguardo, in fase d’acquisto, è possibile farsi affiancare da professionisti del settore, ...

