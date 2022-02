Bonus mamma: ecco come richiederlo e a chi spetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Bonus mamma domani, scadenza domande 2022. ecco tutte le informazioni per sapere chi può ancora richiederlo e come presentare la domanda. Bonus mamma domani e assegno unico. Scatta la manovra dal 1 marzo 2022 20220228 formatonews.it Tira aria di cambiamenti. L’anno del 2022 ne ha portati molti anche per le misure relative all’INPS, per quanto riguarda il sostegno delle famiglie. In concreto, i Bonus a sostegno delle nascite confluiranno nell’assegno unico ed universale per i figli a carico. In questo modo si farà rientrare tutto in un’unica manovra. Si passerà all’assegno unico probabilmente il 1 marzo 2022. Ma non è ancora troppo tardi perchè, in certi casi, il Bonus mamma domani sarà ancora attivo ... Leggi su formatonews (Di lunedì 28 febbraio 2022)domani, scadenza domande 2022.tutte le informazioni per sapere chi può ancorapresentare la domanda.domani e assegno unico. Scatta la manovra dal 1 marzo 2022 20220228 formatonews.it Tira aria di cambiamenti. L’anno del 2022 ne ha portati molti anche per le misure relative all’INPS, per quanto riguarda il sostegno delle famiglie. In concreto, ia sostegno delle nascite confluiranno nell’assegno unico ed universale per i figli a carico. In questo modo si farà rientrare tutto in un’unica manovra. Si passerà all’assegno unico probabilmente il 1 marzo 2022. Ma non è ancora troppo tardi perchè, in certi casi, ildomani sarà ancora attivo ...

