Boniek espelle la Russia |  «Nel calcio non c’è posto per loro Fuori da tutto»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le parole del vicepresidente Uefa Zbigniew, attuale vicepresidente Uefa, attraverso il sito della Figc commenta così la guerra in Ucraina. Le sue parole: «Il mio pensiero va al popolo ucraino. Oggi nelnon c’èper la, per un paese che ha invaso un altro paese. Secondo me non dovrebbero giocare nessuna competizione e non solo per un discorso sanzionatorio, ma anche per una questione di sicurezza. Basti pensare ai rischi legati agli spostamenti, aciò che concerne la logistica». L'articolo proviene daNews 24.

