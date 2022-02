Bomba EuroJackpot | colpo da oltre 190 mila euro Ecco dove

Leggi su consumatore

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Scattano i festeggiamenti importanti con l’: il concorso del 25 febbraio ha regalato fatto registrare unclamoroso in Italia. Le cifre Si fa festa anche in Italia con l’. Il concorso ad estrazione che coinvolge tanti pasipei, e che si caratterizza per raffiche di colpi distribuiti settimana dopo settimana in tutto il continente. L'articolo proviene da Consumatore.com.