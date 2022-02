Bmw aderisce al progetto di estrazione sostenibile del litio in Cile (Di lunedì 28 febbraio 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La gestione responsabile delle risorse naturali è uno degli elementi centrali dell’impegno del BMW Group per la sostenibilità. Nell’ambito di queste attività, il Gruppo ha aderito al progetto intersettoriale “Responsible Lithium Partnership”. Lo scopo del progetto è quello di raggiungere una comprensione collettiva sulla gestione responsabile delle risorse naturali con i gruppi di interesse locali e sviluppare un piano per il futuro della salina di Salar de Atacama in Cile. La “Responsible Lithium Partnership” è stata avviata nella primavera del 2021 da BASF, Mercedes-Benz Group AG, Daimler Truck AG, Fairphone e Volkswagen Group per una durata prevista di tre anni. Il progetto non promuove l’approvvigionamento di litio o l’acquisto o la vendita di materie ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La gestione responsabile delle risorse naturali è uno degli elementi centrali dell’impegno del BMW Group per la sostenibilità. Nell’ambito di queste attività, il Gruppo ha aderito alintersettoriale “Responsible Lithium Partnership”. Lo scopo delè quello di raggiungere una comprensione collettiva sulla gestione responsabile delle risorse naturali con i gruppi di interesse locali e sviluppare un piano per il futuro della salina di Salar de Atacama in. La “Responsible Lithium Partnership” è stata avviata nella primavera del 2021 da BASF, Mercedes-Benz Group AG, Daimler Truck AG, Fairphone e Volkswagen Group per una durata prevista di tre anni. Ilnon promuove l’approvvigionamento dio l’acquisto o la vendita di materie ...

