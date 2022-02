Biglietti Napoli-Milan: boom di vendite, il Maradona va sold out in poche ore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domenica sera il Napoli sfiderà il Milan al Maradona per la sfida Scudetto. Dalle 14 di oggi era disponibile la vendita libera dei Biglietti per il big match e si sono formate subito file corposissime all’esterno delle ricevitorie autorizzate. Biglietti Napoli MilanNapoli-Milan, Biglietti (quasi) terminati: Maradona strapieno La vittoria contro la Lazio ha smosso il sentimento dei tifosi del Napoli: sono quasi terminati tutti i Biglietti a disposizione per la sfida contro il Milan. Pochissime disponibilità restano in Curva A Inferiore, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida. Anche contro il Milan, dunque, la squadra di Luciano ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domenica sera ilsfiderà ilalper la sfida Scudetto. Dalle 14 di oggi era disponibile la vendita libera deiper il big match e si sono formate subito file corposissime all’esterno delle ricevitorie autorizzate.(quasi) terminati:strapieno La vittoria contro la Lazio ha smosso il sentimento dei tifosi del: sono quasi terminati tutti ia disposizione per la sfida contro il. Pochissime disponibilità restano in Curva A Inferiore, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida. Anche contro il, dunque, la squadra di Luciano ...

