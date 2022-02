Biennale di Venezia, il padiglione della Russia resterà chiuso. Gli artisti: “Non c’è posto per l’arte quando i civili ucraini stanno morendo sotto il fuoco dei missili” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Non posso lavorare alla luce dell’invasione militare russa e del bombardamento dell’Ucraina. Questa guerra è politicamente ed emotivamente insopportabile”. Con queste parole il curatore e gli artisti del padiglione della Federazione Russa hanno annunciato via Instagram le proprie dimissioni, annullando così la loro partecipazione alla 59esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. In breve: alla prossima Biennale d’Arte, che aprirà i battenti il 23 aprile, il padiglione russo resterà chiuso. Una decisione che segna una chiara presa di posizione e un gesto di protesta contro l’invasione dell’Ucraina messa in atto da Vladimir Putin da parte del lituano Raimundas Malasauskas, curatore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Non posso lavorare alla luce dell’invasione militare russa e del bombardamento dell’Ucraina. Questa guerra è politicamente ed emotivamente insopportabile”. Con queste parole il curatore e glidelFederazione Russa hanno annunciato via Instagram le proprie dimissioni, annullando così la loro partecipazione alla 59esima Esposizione Internazionale d’Artedi. In breve: alla prossimad’Arte, che aprirà i battenti il 23 aprile, ilrusso. Una decisione che segna una chiara presa di posizione e un gesto di protesta contro l’invasione dell’Ucraina messa in atto da Vladimir Putin da parte del lituano Raimundas Malasauskas, curatore del ...

Advertising

MiC_Italia : #Ucraina, il ministro @dariofrance: «La decisione del curatore e degli artisti del Padiglione Russo di non partecip… - la_Biennale : #LaBiennaleDiVenezia ha appreso la decisione del curatore e degli artisti del #PadiglioneRussia i quali, rassegnand… - sole24ore : ?? La #Russia non parteciperà alla 59/a #Biennale dell’Arte di #Venezia: si ritirano gli artisti #AlexandraSukhareva… - gc_cerasoli : RT @MiC_Italia: #Ucraina, il ministro @dariofrance: «La decisione del curatore e degli artisti del Padiglione Russo di non partecipare alla… - RivistaStudio : Insieme a Raimundas Malašauskas si sono ritirati anche gli artisti Alexandra Sukhareva e Kirill Savchenkov, tutti i… -