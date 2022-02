Biden crolla nei sondaggi Usa, il 58% lo boccia. Trump lo attacca: «È debole e incompetente» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Joe Biden in grande difficoltà. Come ha sostenuto da Giorgia Meloni, «senza lo scandaloso ritiro delle truppe da Kabul , non avremmo mai visto il tragico assedio di Kiev». E ancora, «quando si tratta di difendere interessi strategici e valori fondamentali, non si può essere deboli». Gli statunitensi sono delusi, gli errori del presidente Usa sono evidenti. Il calo nei sondaggi è netto. Lo scivolone di Joe Biden Secondo le rilevazioni di Washington Post-Abc News, solo il 37% degli americani promuove il presidente a fronte di un 55% che lo boccia. Sull’Ucraina, la maggioranza degli americani è favorevole alle sanzioni. Ma il 47% non approva la gestione della crisi da parte di Biden. Negativa anche la valutazione sull’economia: il 37% afferma di approvare l’operato del presidente, mentre il 58% lo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Joein grande difficoltà. Come ha sostenuto da Giorgia Meloni, «senza lo scandaloso ritiro delle truppe da Kabul , non avremmo mai visto il tragico assedio di Kiev». E ancora, «quando si tratta di difendere interessi strategici e valori fondamentali, non si può essere deboli». Gli statunitensi sono delusi, gli errori del presidente Usa sono evidenti. Il calo neiè netto. Lo scivolone di JoeSecondo le rilevazioni di Washington Post-Abc News, solo il 37% degli americani promuove il presidente a fronte di un 55% che lo. Sull’Ucraina, la maggioranza degli americani è favorevole alle sanzioni. Ma il 47% non approva la gestione della crisi da parte di. Negativa anche la valutazione sull’economia: il 37% afferma di approvare l’operato del presidente, mentre il 58% lo ...

Advertising

cocchi2a : RT @ilbisa2: Biden ancora in calo nei sondaggi: è al 37% - steal61 : RT @ilbisa2: Biden ancora in calo nei sondaggi: è al 37% - laltraguanciama : RT @ilbisa2: Biden ancora in calo nei sondaggi: è al 37% - ilbisa2 : Biden ancora in calo nei sondaggi: è al 37% - mariavenera : RT @ORepubblicano: UN INVITO ALL'AGGRESSIONE: L'ordine mondiale è sul punto di sgretolarsi dopo solo13 mesi di mandato di Joe Biden... ?????… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden crolla Ian Bremmer: Una minaccia seria come a Cuba 1962, serve una via di fuga dall'escalation La banca centrale russa rischia di non poter attingere alle sue riserve, il rublo crolla, la gente ... Anzi, Biden e l'Europa si sono mossi bene e sono rimasti compatti: davanti a un attacco senza ...

La guerra ibrida dell'occidente al Cremlino. Che minaccia di usare l'atomica ... lo scenario successivo è "la terza guerra mondiale", Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden ... Intanto il rublo crolla. Circondare Putin. Isolare gli oligarchi. Confidare nel dissenso interno che in ...

Biden crolla nei sondaggi Usa, il 58% lo boccia. Trump lo attacca: «È debole e incompetente» Il Secolo d'Italia IL MONDO SI RISVEGLIA È il mondo intero a risvegliarsi oggi, quinto giorno dell’invasione russa in Ucraina, in un incubo che sembrava relegato ai tempi più foschi della guerra fredda, o dei film catastrofistici. Parliamo o ...

Quinta notte di scontri in Ucraina, crolla il rublo Mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sentirà oggi, lunedì, gli alleati per valutare il prossimo passo. E l'Onu torna a riunire il Consiglio di Sicurezza per proporre una tregua per evacuar ...

La banca centrale russa rischia di non poter attingere alle sue riserve, il rublo, la gente ... Anzi,e l'Europa si sono mossi bene e sono rimasti compatti: davanti a un attacco senza ...... lo scenario successivo è "la terza guerra mondiale", Lo ha detto il presidente Usa Joe... Intanto il rublo. Circondare Putin. Isolare gli oligarchi. Confidare nel dissenso interno che in ...È il mondo intero a risvegliarsi oggi, quinto giorno dell’invasione russa in Ucraina, in un incubo che sembrava relegato ai tempi più foschi della guerra fredda, o dei film catastrofistici. Parliamo o ...Mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sentirà oggi, lunedì, gli alleati per valutare il prossimo passo. E l'Onu torna a riunire il Consiglio di Sicurezza per proporre una tregua per evacuar ...