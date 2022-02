Biden crolla ancora nei sondaggi (37%), eguaglia il record negativo di Trump (Di lunedì 28 febbraio 2022) Joe Biden ancora in calo nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post-Abc News, solo il 37% degli americani promuove il presidente a fronte di un 55% che lo boccia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 febbraio 2022) Joein calo nei. Secondo le rilevazioni di Washington Post-Abc News, solo il 37% degli americani promuove il presidente a fronte di un 55% che lo boccia L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

cocchi2a : RT @ilbisa2: Biden ancora in calo nei sondaggi: è al 37% - steal61 : RT @ilbisa2: Biden ancora in calo nei sondaggi: è al 37% - laltraguanciama : RT @ilbisa2: Biden ancora in calo nei sondaggi: è al 37% - ilbisa2 : Biden ancora in calo nei sondaggi: è al 37% - mariavenera : RT @ORepubblicano: UN INVITO ALL'AGGRESSIONE: L'ordine mondiale è sul punto di sgretolarsi dopo solo13 mesi di mandato di Joe Biden... ?????… -