Biden chiude la China Initiative di Trump Ecco perché

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo alcuni fallimenti legali, diverse accuse di maccartismo e timori di “caccia alle streghe” che frena l’innovazione, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha deciso dire la, programmato lanciato nel 2018 (sotto l’amministrazione di Donald) per contrastare lo spionaggio economico cinese nelle università e negli istituti di ricerca. A comunicarlo è stato Matthew Olsen, assistente procuratore generale e nuovo capo della divisione che si occupa di sicurezza nazionale. La minaccia che il governo cinese pone è “significativa” ma “questa iniziativa non è il giusto approccio”, ha detto in un discorso mercoledì alla George Mason University. Olsen si è detto d’accordo con Christopher Wray, direttore dell’Fbi, che poche settimane fa aveva definito la Cina “la minaccia più grande per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden chiude

L'Italialo spazio aereo alla Russia Palazzo Chigi ha comunicato di aver chiuso lo spazio ... 'In coordinamento con il presidente, il presidente Macron, il cancelliere Scholz, il presidente ...L'Italialo spazio aereo alla Russia Palazzo Chigi ha comunicato di aver chiuso lo spazio ... 'In coordinamento con il presidente, il presidente Macron, il cancelliere Scholz, il presidente ...Mondo - Non si hanno, al momento, notizie di morti e feriti. Secondo l' Onu sarebbero, in ogni caso, 64 i civili morti dall'inizio dei combattimenti. Intanto è tornato a parlare anche il presidente ...Joe Biden continua a ricevere "regolari aggiornamenti" sull'Ucraina. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano sta trascorrendo il fine settimana nella sua residenza in Delaware. (ANSA). ( ...