Bici elettriche: Porsche sempre più presente con nuovi investimenti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Porsche, con il lancio della Taycan, ha dimostrato di saper produrre anche delle auto elettriche apprezzate dai consumatori. Le ambizioni dell’azienda tedesca in questo settore non si fermano qui. Infatti sta incrementando il suo interesse per le Bici elettriche e punta ad espandere la gamma delle due ruote che portano il marchio della casa di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022), con il lancio della Taycan, ha dimostrato di saper produrre anche delle autoapprezzate dai consumatori. Le ambizioni dell’azienda tedesca in questo settore non si fermano qui. Infatti sta incrementando il suo interesse per lee punta ad espandere la gamma delle due ruote che portano il marchio della casa di

Ultime Notizie dalla rete : Bici elettriche BikeMi vola con la pandemia: affitto di mezzi elettrici +126% Le bici e - bike sfondano a Milano, un po' per pigrizia e un po' per necessità. Perché il BikeMi è ... Ognuna può ospitare 20 biciclette elettriche, da noleggiare solo tramite smartphone.

'Verbania Green anche sul lago?' vince secondo premio Infatti oltre a questo progetto abbiamo investito molto sulla transizione ecologica ed energetica con le nuove colonnine per le ricarica di auto e bici elettriche, sul bike sharing oltre che sull'...

La strana bici elettrica a tre ruote può conquistare le città? InsideEVs Italia Acquabike, i benefici: la pedalata per cosce e addome tonici e definiti Tutti i benefici dell'acquabike: la pedalata in acqua per avere cosce e addominali più tonici e definiti. I consigli per allenarsi con l'acquabike per dimagrire.

Confcooperative, soluzioni sostenibili per mobilità dolce Per combattere inquinamento e cambiamenti climatici, è necessaria, pertanto, una riflessione per favorire l’adozione e la diffusione di nuove forme di mobilità in chiave green ...

