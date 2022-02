Biathlon, IBU Junior Cup 2022: Sara Scattolo conquista la classifica generale! Azzurrina prima anche nella sprint (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ai Mondiali Youth / Junior 2022 di Biathlon in corso di svolgimento a Soldier Hollow (Utah, USA), in attesa delle staffette che tra domani e mercoledì completeranno il programma di gare, l’Italia, oltre a festeggiare gli argenti nella categoria Junior di Rebecca Passler nella sprint e di Hannah Auchentaller nella sprint, ha altri motivi per sorridere. Sara Scattolo, che in questa rassegna gareggia nella categoria Youth, dopo aver conquistato sabato l’IBU Junior Cup di specialità nella sprint, ieri al termine della pursuit ha aritmeticamente vinto la Coppa generale pur non potendo gareggiare ai Mondiali ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ai Mondiali Youth /diin corso di svolgimento a Soldier Hollow (Utah, USA), in attesa delle staffette che tra domani e mercoledì completeranno il programma di gare, l’Italia, oltre a festeggiare gli argenticategoriadi Rebecca Passlere di Hannah Auchentaller, ha altri motivi per sorridere., che in questa rassegna gareggiacategoria Youth, dopo averto sabato l’IBUCup di specialità, ieri al termine della pursuit ha aritmeticamente vinto la Coppa generale pur non potendo gareggiare ai Mondiali ...

