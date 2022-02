Beppe Furino migliora: ha recuperato l’uso del braccio destro (Di lunedì 28 febbraio 2022) migliorano le condizioni di Beppe Furino, che dalla scorsa settimana è ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri per una emorragia cerebrale. La leggenda della Juventus risponde bene alle cure farmacologiche e presto potrebbe essere trasferito in una struttura di riabilitazione per cominciare il lavoro di recupero. Nelle ultime ore Furino ha recuperato l’uso del braccio destro, ma non ancora quello della parola, e dal letto è stato spostato su una carrozzina. Anche la polmonite è guarita, anche se non può dirsi ancora del tutto fuori pericolo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022)no le condizioni di, che dalla scorsa settimana è ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri per una emorragia cerebrale. La leggenda della Juventus risponde bene alle cure farmacologiche e presto potrebbe essere trasferito in una struttura di riabilitazione per cominciare il lavoro di recupero. Nelle ultime orehadel, ma non ancora quello della parola, e dal letto è stato spostato su una carrozzina. Anche la polmonite è guarita, anche se non può dirsi ancora del tutto fuori pericolo. SportFace.

Advertising

repubblica : Paura per Beppe Furino: emorragia cerebrale, è in gravi condizioni - MauroOldani : Beppe Furino, la grande paura è passata: in ripresa l'ex bandiera della Juve - arcoll86 : RT @AdriJuve64: Beppe Furino, la grande paura è passata: in ripresa l'ex bandiera della Juve - AdriJuve64 : Beppe Furino, la grande paura è passata: in ripresa l'ex bandiera della Juve - discoradioIT : Beppe #Furino, la grande paura è passata: in ripresa l'ex bandiera della Juve -