Benevento, i convocati di Fabio Caserta per la sfida con la Cremonese (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 23 i giocatori convocati da Fabio Caserta per la sfida con la Cremonese in programma domani alle ore 18.30 al Ciro Vigorito. Mancano all’appello Masciangelo, Elia, Viviani e Moncini, tutti infortunati. Rientra Farias dopo aver scontato due giornate di squalifica a causa dell’espulsione rimediata a Cittadella. Di seguito l’elenco completo. 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 23 i giocatoridaper lacon lain programma domani alle ore 18.30 al Ciro Vigorito. Mancano all’appello Masciangelo, Elia, Viviani e Moncini, tutti infortunati. Rientra Farias dopo aver scontato due giornate di squalifica a causa dell’espulsione rimediata a Cittadella. Di seguito l’elenco completo. 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 ...

