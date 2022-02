Belen Rodriguez | il Senza veli all’improvviso Tutti in festa | o quasi | “Come ti sei ridotta”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’ultima volta è stata avvistata e fotografata da Whoopsee mentre usciva dalla casa di Stefano De Martino in sua compagnia e con Santiago. Padre e figlio, diretti in aeroporto per un viaggio, prima hanno lasciatonel suo appartamento menghino per continuare a dedicarsi a Luna Marì e al tanto lavoro. L’argentina sta vivendo un nuovo, l’ennesimo, capitolo di vita fatto di famiglia e di successi televisivi. Ormai lontanissima da Antonino Spinalbese, sebbene si stia vedendo ancora una volta Stefano De Martino,sta cercando di dare spazio solo al suo ruolo di madre e conduttrice. Ma anche di star de web., ilsu Instagram Difficile spodestarla dal suo ruolo di vamp, non solo televisiva, ...