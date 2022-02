Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia, una visione in chiaroscuro. Del futuro non v’è certezza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Due sono le certezze per l’Italia in queste Qualificazioni per i Mondiali 2023. Una si lega direttamente ai risultati con l’Islanda della settimana appena trascorsa, l’altra è in realtà, paradossalmente, un’incertezza legata al calendario futuro della manifestazione. Ma andiamo con ordine. A Hafnarfjordur, è fatto abbastanza chiaro, gli azzurri sono stati letteralmente travolti dall’ondata Hlinason, un centro possente e di livello europeo già comprovato, in grado di far danni contro lunghi dalle caratteristiche troppo diverse come quelli Italiani. Una serata da antologia ha fatto il resto, e solo l’orgoglio di una Nazionale non in serata, ma sempre in grado di rimboccarsi le maniche, ha portato al doppio overtime senza però concretizzare una partita finita sui binari ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Due sono le certezze per l’in questeper i. Una si lega direttamente ai risultati con l’Islanda della settimana appena trascorsa, l’altra è in realtà, paradossalmente, un’inlegata al calendariodella manifestazione. Ma andiamo con ordine. A Hafnarfjordur, è fatto abbastanza chiaro, gli azzurri sono stati letteralmente travolti dall’ondata Hlinason, un centro possente e di livello europeo già comprovato, in grado di far danni contro lunghi dalle caratteristiche troppo diverse come quellini. Una serata da antologia ha fatto il resto, e solo l’orgoglio di una Nazionale non in serata, ma sempre in grado di rimboccarsi le maniche, ha portato al doppio overtime senza però concretizzare una partita finita sui binari ...

