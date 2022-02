Basket, Olimpia Milano-Unics Kazan non si giocherà: la decisione dell’Eurolega (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per la seconda volta in meno di due mesi (la prima fu per il Covid), il match tra Olimpia Milano ed Unics Kazan viene rinviato a data da destinarsi. In questo caso però lo slittamento della sfida potrebbe trasformarsi in una cancellazione definitiva, in seguito alla decisione presa dall’Eurolega nella giornata odierna a causa della situazione attuale in Ucraina. Il board degli shareholders ECA ha sospeso infatti la partecipazione alla massima competizione cestistica continentale di CSKA Mosca, Unics Kazan e Zenit San Pietroburgo e quella in EuroCup del Lokomotiv Kuban. Ciò significa ovviamente che non si giocherà la partita dell’Unics contro Milano (c’era già stata la richiesta di rinvio per problemi con i voli, visto ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Per la seconda volta in meno di due mesi (la prima fu per il Covid), il match traedviene rinviato a data da destinarsi. In questo caso però lo slittamento della sfida potrebbe trasformarsi in una cancellazione definitiva, in seguito allapresa dall’Eurolega nella giornata odierna a causa della situazione attuale in Ucraina. Il board degli shareholders ECA ha sospeso infatti la partecipazione alla massima competizione cestistica continentale di CSKA Mosca,e Zenit San Pietroburgo e quella in EuroCup del Lokomotiv Kuban. Ciò significa ovviamente che non sila partita dell’contro(c’era già stata la richiesta di rinvio per problemi con i voli, visto ...

